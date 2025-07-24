نبهت الشركة الوطنية للكهرباء “صوملك” اليوم الخميس سكان مدينة نواكشوط على انقطاعات مبرمجة في الكهرباء خلال أيام الجمعة والسبت والأحد المقبلين.

وأوضحت الشركة في بيان أن سبب هذه الانقطاعات هو أعمال صيانة في محطة التحويل الغربية ذات الجهد المتوسط.

وأضافت أن هذه الأعمال ستؤدي إلى “انقطاعات مؤقتة ومحدودة في التغطية الكهربائية ما بين الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، على ألا تتجاوز مدة الانقطاع في كل منطقة أربع ساعات كحد أقصى”.

وستتوزع هذه الاقطاعات حسب البيان على بعض مقاطعات نواكشوط على النحو التالي: “يوم الجمعة 25 يوليو: مقاطعة السبخة”.

وبالنسبة ليومي السبت والأحد 26 و27 يوليو فستشهد مقاطعات؛ المنطقة الصناعية، وميناء الصداقة، وسوكوجيم تفرغ زينه، والسبخة، وميناء الصيادين ومقاطع الميناء”.