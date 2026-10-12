تشاد تستدعي سفير إفريقيا الوسطى احتجاجا على “توغل عسكري”

استدعت الحكومة التشادية، سفير جمهورية إفريقيا الوسطى للاحتجاج على توغل قالت إن جيش بلاده نفذه السبت في منطقة تيسي داخل الأراضي التشادية.

وطالب وزير الخارجية التشادي، أحمد كوغري، بنقل احتجاج رسمي و”تحذير شديد” إلى بانغي، مع تقديم توضيحات دقيقة بشأن العملية، محذرا “من أن تكرار التوغلات الحدودية غير مقبول ولن يمر دون عواقب.”

وأفادت فرانس برس، بأن قوات روسية قصفت موقعاً لمتمردين من جمهورية أفريقيا الوسطى بعد دخولهم الأراضي التشادية، ما أوقع عدة جرحى.

ومن جهتها قالت إفريقيا الوسطى، إن قواتها نفذت “عمليات استباقية داخل أراضيها استهدفت متمردين كانوا يخططون لشن هجوم واسع النطاق.”

وكانت وزارة الدفاع في إفريقيا الوسطى قد أعلنت، في 10 أكتوبر، تنفيذ عمليات برية وضربات جوية في منطقة «فاكاغا» (Vakaga)، الواقعة في أقصى شمال البلاد على الحدود مع تشاد.

وسبق أن اتهمت تشاد، عام 2021، إفريقيا الوسطى، بمهاجمة أحد مواقعها العسكرية المتقدمة وإعدام عشرة من جنودها.