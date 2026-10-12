قطاع البيئة الموريتاني “يعمل” على تحويل بنشاب إلى مدينة خضراء

قالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية، مسعودة بنت بحام محمد لغظف، إن قطاعها يعمل على “إعداد برنامج متكامل” لتنفيذ توجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال زيارته لمدينة بنشاب، يركز على تخضير المدينة.

جاء ذلك الاثنين بنواكشوط، خلال ترؤسها اجتماعاً ضم المكلّفون بمهام، والمستشارين الفنيين، والمفتشة العامة، والمديرين المركزيين، ومنسقي المشاريع، ومديري المؤسسات التابعة للقطاع.

ويشمل البرنامج حسب الوزيرة، “الحد من زحف الرمال، وتحسين الإطار المعيشي للسكان، وحماية الموارد الطبيعية، إلى جانب تكثيف جهود النظافة عموماً وتنظيف الشاطئ.”

وكان ولد الغزواني، قال خلال جولته في إنشيري خلال سبتمبر الماضي، إن مدينة بنشاب تبعث الأمل “بأن حل مشكلة النظافة في مدننا، وإعطائها الوجه الحضري اللائق، أمر ممكن، متى توفرت الإرادة والمبادرة.”

ووجه من بنشاب، ” نداء إلى جميع المواطنين والمنتخبين والفاعلين في المجتمع المدني من أجل هبة وطنية لحل مشكلة القمامة” في المدن.