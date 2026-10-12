قال وزير الشؤون الخارجية الموريتاني محمد سالم مرزوك، إن الحكومة قامت بعدة إصلاحات، عززت الصلة بين الموريتانيين في الخارج والوطن.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا عبر تقنية الاتصال المرئي مع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم النسخة الأولى من منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج، المقرر انعقاده في نواكشوط أيام 29 و30 و31 أكتوبر الجاري.



وتحدث الوزير، عن “جملة من الإصلاحات والإجراءات الرامية إلى تعزيز الصلة بين المواطنين في الخارج ووطنهم، من أبرزها إعادة هيكلة قطاع الخارجية وإدراج الموريتانيين في الخارج ضمن تسميته الرسمية، ومراجعة قانون الجنسية بما يسمح للمواطنين الحاملين لجنسية أجنبية بالاحتفاظ بجنسيتهم الموريتانية.”

وأشار إلى “تعزيز التمثيل السياسي للجاليات من خلال تمكينها من انتخاب نواب يمثلونها مباشرة في الجمعية الوطنية، فضلا عن تقريب خدمات الحالة المدنية والخدمات القنصلية عبر تطبيق «هويتي» ومنصة الخدمات القنصلية الرقمية.”



وقال إن منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج، “يمثل فرصة للانتقال بالعلاقة مع الجاليات الموريتانية في الخارج من التواصل المناسباتي إلى الشراكة المؤسسية الدائمة، ومن معالجة المطالب بصورة منفردة إلى بلورة سياسة وطنية متكاملة تجاه الموريتانيين في الخارج،”

ودعا الوزير، “إلى استغلال مناسبة المنتدى لتنظيم عمليات تسجيل واسعة للجاليات والكفاءات والجمعيات، بما يسهم في بناء قاعدة بيانات وطنية تساعد على التخطيط وتحسين الخدمات وتوجيه السياسات العمومية.”

وأكد “الأهمية المحورية التي تضطلع بها البعثات الدبلوماسية والقنصلية في التواصل مع المواطنين الموريتانيين المقيمين في الخارج، وحماية مصالحهم، وتقريب الخدمات منهم، وتعزيز ارتباطهم بوطنهم.”