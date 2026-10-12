السنغال.. عودة جزئية للمدارس في داكار بعد الفيضانات

عاد عدد محدود من التلاميذ إلى المدارس الحكومية في العاصمة السنغالية داكار، اليوم الاثنين، مع انطلاق العام الدراسي 2026-2027، بعد تأجيله خمسة أيام بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

وقالت إذاعة فرنسا الدولية إن أكثر من 100 مدرسة في داكار تضررت جراء الفيضانات، فيما لا تزال مؤسسات تعليمية عدة غير جاهزة لاستقبال التلاميذ بسبب تجمع المياه والأوحال داخل الفصول والساحات.

وفي حي «بارسيل أسيني»، تعذر استئناف الدراسة في مدرستين ابتدائيتين بسبب استمرار تجمع المياه، فيما تحتاج إحداهما إلى ثلاثة أيام على الأقل قبل أن تصبح جاهزة لاستقبال التلاميذ. وتضم المدرستان نحو 800 تلميذ.

وفي أحياء أخرى، بينها كور مسار وغيدياواي ومباو وبيكين، تتواصل أعمال تنظيف المدارس وإصلاح الجدران المتضررة، بعد أمطار استثنائية شهدتها البلاد خلال شهر أكتوبر.

ونشرت وزارة التربية الوطنية، اليوم تهنئة بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد، موجهة إلى التلاميذ والمعلمين والعاملين في قطاع التربية وأولياء التلاميذ، وداعية إلى توفير الثقة والدعم اللازمتين لكل طفل من أجل التعلم والنجاح.

ومع تكرر الفيضانات، تتحدث نقابات المعلمين عن إمكانية تأخير موعد انطلاق العام الدراسي مستقبلًا، في ظل الصعوبات التي تواجهها المدارس المتضررة.