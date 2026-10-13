أكدت موريتانيا مواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسسية في مجال حقوق الإنسان، وتجديد التزامها بمبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

جاء ذلك في كلمة ألقاها المفوض المساعد لحقوق الإنسان، حضرامي محمود وداد، اليوم الثلاثاء، خلال الدورة العادية الـ89 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، المنعقدة في العاصمة السنغالية دكار.

وقال المفوض المساعد إن موريتانيا تلقت 271 توصية خلال الدورة الرابعة من الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلنت قبول 229 منها، مشيرا إلى مواصلة البلاد تعزيز آليات الوقاية والحماية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين النفاذ إلى الخدمات الأساسية.

وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للفترة 2024-2028 تشكل إطارا مرجعيا لجهود إدماج المقاربة الحقوقية في السياسات العمومية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين، وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.

وشدد المسؤول الموريتاني على أهمية إعطاء الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية مكانة أكبر ضمن أولويات العمل الحقوقي الإفريقي.

وأكد حرص بلاده على مواصلة التعاون مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة للأمم المتحدة.