وزير النقل: البطء في التدخل لإصلاح أعطال الطرق أمر غير مقبول

قال وزير التجهيز والنقل، اعل ولد الفيرك، اليوم الثلاثاء، إن البطء في التدخل لإصلاح أعطال الطرق «أمر غير مقبول مستقبلاً»، محمّلًا مؤسسة أشغال صيانة الطرق كامل المسؤولية عن التأخر في التدخل.

وأضاف أن المؤسسة ملزمة بالتدخل الفوري لإصلاح الحفر ومعالجة تعطل الصالات وتوقف الشاحنات، مع توفير الآليات اللازمة لإعادة حركة السير إلى طبيعتها دون تأخير.

وأكد ولد الفيرك ضرورة المواكبة المستمرة والتبليغ السريع عن الأعطال التي قد تطرأ على الشبكة الطرقية من وقت لآخر.

وقدمت وزارة التجهيز والنقل اعتذارها للمسافرين عن التعطل الذي شهدته صالتا بودامي وگرو، نتيجة التأخر في التدخل، خصوصًا فيما يتعلق بالشاحنات، مؤكدة أن تنقل المواطنين لم يتوقف، وأنها ستتابع هذه الحالات لضمان سرعة التدخل وتفادي تكرارها مستقبلًا.