أعلنت وكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا أن حصيلة الاستثمارات المصادق عليها خلال النصف الأول من عام 2026 بلغت 4.13 مليار أوقية، في وقت سجلت فيه البلاد مؤشرات متعلقة بفرص العمل واستحداث المؤسسات والشراكات الاستثمارية.

وحسب بيانات الوكالة، بلغ عدد فرص العمل المباشرة المنتظرة 782 فرصة، مقابل 120 فرصة عمل غير مباشرة منتظرة، فيما تمت المصادقة على 28 شهادة استثمار جديدة.

وأظهرت الحصيلة تسجيل 1,473 مؤسسة جديدة لدى الشباك الموحد، إلى جانب 292 مستثمرا ومستثمرة مستهدفين، وإطلاق 16 نشاطا للترويج للاستثمار واستقطاب المستثمرين.

كما سجلت الوكالة ثلاث شراكات جديدة مع مؤسسات وجهات تمويل، في إطار جهود تعزيز جاذبية موريتانيا للاستثمار وتوسيع فرص التعاون مع الفاعلين الاقتصاديين.