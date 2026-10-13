بعثة طبية قطرية تجري عمليات قسطرة القلب للأطفال في موريتانيا

بدأت بعثة قطرية بالتعاون مع المركز الوطني لأمراض القلب في موريتانيا، مبادرة طبية لإجراء عمليات قسطرة القلب للأطفال المصابين بتشوهات القلب الخِلقية، بتمويل من محسني دولة قطر.

وتهدف المبادرة إلى توفير العلاج المتخصص للأطفال المصابين بأمراض القلب الخِلقية، وتعزيز فرص استفادتهم من التدخلات الطبية اللازمة.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم الإنساني القطري للقطاع الصحي في موريتانيا، فيما ثمن المركز الوطني لأمراض القلب مساهمة دولة قطر ومحسنيها وجمعية قطر الخيرية في دعم علاج الأطفال وتعزيز الرعاية الصحية المقدمة لهم.