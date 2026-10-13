أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في موريتانيا أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا طفيفا على الشريط الجنوبي و وسط البلاد.
وأضافت في نشرة لها أن الرؤية ستتأثر بفعل الأتربة على ولايات الحوضين و تكانت و شمالي اترارزة، فيما ستكون درجات الحرارة على النحو التالي:
النعمة……………………..38/26°
لعيون…………………….. 38/26°
كيفه…………………………39/26°
كيهيدي ……………………39/28°
ألاك ……………………….39/27°
روصو……………………. 39/26°
أطار………………………. 36/22°
نواذيبو………………….. 29/21°
تجكجة…………………… 36/23°
سيلبابي……………….. 39/26°
ازويرات………………… 31/20°
اكجوجت……………… 38/24°
نواكشوط…………… 36/26°