أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في موريتانيا أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا طفيفا على الشريط الجنوبي و وسط البلاد.

وأضافت في نشرة لها أن الرؤية ستتأثر بفعل الأتربة على ولايات الحوضين و تكانت و شمالي اترارزة، فيما ستكون درجات الحرارة على النحو التالي:

النعمة……………………..38/26°

لعيون…………………….. 38/26°

كيفه…………………………39/26°

كيهيدي ……………………39/28°

ألاك ……………………….39/27°

روصو……………………. 39/26°

أطار………………………. 36/22°

نواذيبو………………….. 29/21°

تجكجة…………………… 36/23°

سيلبابي……………….. 39/26°

ازويرات………………… 31/20°

اكجوجت……………… 38/24°

نواكشوط…………… 36/26°