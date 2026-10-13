Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الثلاثاء, 13 أكتوبر
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
النسخة الفرنسية
شاهد البث المباشر لصحراء24
chinguitel Mauritel
chinguitel

Mauritel
chinguitel

Mauritel

الأرصاد تتوقع ارتفاعا “طفيفا” لدرجات الحرارة جنوب ووسط موريتانيا

أحمدُ ولد الحسن

أعلنت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، في موريتانيا أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا طفيفا على الشريط الجنوبي و وسط البلاد.

وأضافت في نشرة لها أن الرؤية ستتأثر بفعل الأتربة على ولايات الحوضين و تكانت و شمالي اترارزة، فيما ستكون درجات الحرارة على النحو التالي:

النعمة……………………..38/26°

لعيون…………………….. 38/26°

كيفه…………………………39/26°

كيهيدي ……………………39/28°

ألاك ……………………….39/27°

روصو……………………. 39/26°

أطار………………………. 36/22°

نواذيبو………………….. 29/21°

تجكجة…………………… 36/23°

سيلبابي……………….. 39/26°

ازويرات………………… 31/20°

اكجوجت……………… 38/24°

نواكشوط…………… 36/26°

Mauritel

chinguitel
شاركها.

المقالات ذات الصلة