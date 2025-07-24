دعت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام العسكري الحاكم في النيجر، إلى الإفراج عن الرئيس السابق محمد بازوم المحتجز منذ الانقلاب الذي أطاحه في 26 يوليو 2023.

ويحتجز بازوم الذي انتخب رئيسا عام 2021، مع زوجته هديزا في جناح داخل القصر الرئاسي منذ الانقلاب، بحسب محاميه.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان “على السلطات الإفراج فورا عن الرئيس السابق محمد بازوم الذي لا يزال محتجزا بشكل تعسفي، بعد عامين من إطاحته في انقلاب عسكري”.

وأكدت الباحثة في شؤون منطقة الساحل لدى المنظمة أن “المجلس العسكري في النيجر يظهر ازدراء لسيادة القانون مع كل يوم يواصل فيه احتجاز الرئيس السابق محمد بازوم وزوجته”.

وبعد أشهر من الانقلاب، أعلن المجلس نيته مقاضاة الرئيس المخلوع بتهم “التآمر للإضرار بأمن الدولة وسلطتها”، و”الخيانة العظمى” التي قد تصل عقوبتها الى الاعدام، بحسب محامي بازوم.

وقدم محامو بازوم العديد من الشكاوى أمام هيئات دولية، منها محكمة العدل التابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والأمم المتحدة، وقضت الهيئتان بأن احتجازه تعسفي وطالبتا بالإفراج عنه فورا.