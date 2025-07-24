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موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

ازويرات.. وفاة شحص وإصابة 13 آخرين بعد اصطدام قطار بحافلة

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
أرشيف ـ قطار شركة "سنيم" لنقل المعادن

لقي شخص واحد مصرعه وأصيب 13 آخرون بجروح متفاوتة، إثر اصطدام قطار بحافلة نقل تابعة لإحدى شركات النقل في مدينة ازويرات بولاية تيرسزمور شمالي موريتانيا.

وأفاد مراسل صحراء ميديا في المدينة، أن الحافلة كانت تقل ركابا في طريقهم من ازويرات إلى العاصمة نواكشوط، وقد حاول سائقها عبور السكة الحديدية قبيل مرور القاطرة التي كانت تجر عربات باتجاه الغرب، إلا أن المحاولة باءت بالفشل، مما تسبب في وقوع الحادث.
وقد أدى الحادث إلى وفاة سيدة كانت ضمن ركاب الحافلة، وإصابة عدد من الأشخاث تم نقلهم إلى المركز الصحي بمدينة ازويرات لتلقي الإسعافات اللازمة.

 

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موري نت
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