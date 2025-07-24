زار رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، البكاي عبد المالك، رفقة فريق متعدد الاختصاصات من اللجنة، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في مكان احتجازه في مقاطعة تفرغ زينة بالعاصمة نواكشوط، بهدف الاطلاع على ظروف سجنه.

وقدّم ولد عبد العزيز للوفد وثيقة مكتوبة تتضمن ملاحظاته على المسار القضائي لمحاكمته، وبعض المطالب المتعلقة بملفه القضائي وظروف احتجاوه من حيثُ المعاملة والغذاء والصحة والتواصل مع العالم الخارجي.

وتعهد رئيس اللجنة -حسب بيان صادر عنها “بدراستها وتقديم توصيات بشأنها إلى الجهات المختصة من أجل معالجتها”.

وعقد الوفد اجتماعا مع إدارة المؤسسة السجنية ردت فيه الأخيرة على أسئلة الوفد بخصوص ظروف احتجاز ولد عبد العزيز، وفق البيان.

وكانت محكمة الاستئناف حكمت قبل أشهر على ولد عبد العزيز بالسجن 15 سنة نافذة.