أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي في موريتانيا، اليوم الخميس؛ عن إطلاق حملة لتعزيز السلامة الطرقية.

وبحسب ما نشرته السلطة عبر صفحتها على فيسبوك، فإن الحملة ستبدأ بتنظيم ورشة تحسيسية تحت عنوان: “سافر بسلام.. واستمتع بجمال وطنك”، وذلك يومي 28 و29 يوليو الجاري.

وألزمت السلطة شركات النقل باحترام السرعة القانونية المحددة بـ80 كلم/الساعة، كإجراء أساسي للحد من الحوادث وحماية الأرواح والممتلكات.

ودعا رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي، الحسن ولد عوان، جميع الفاعلين في القطاع إلى “التجاوب الجاد والمشاركة الفعالة في جهود التوعية والتطبيق الصارم لإجراءات السلامة”، وفق تعبيره.

يأتي هذا في أعقاب سلسلة من حوادث السير، وسط مطالب بإجراءات صارمة لردع المخالفين، خصوصًا مع ازدحام الطرق خلال موسم الخريف.