مالي.. مخزون الديزل في كايس يرتفع 38% والبنزين يتراجع 33%

ارتفع مخزون الديزل في منطقة كايس بغرب مالي 37.84 بالمئة خلال أسبوع إلى 412 ألفا و343 لترا في 15 أكتوبر، بعد انخفاضه بنحو 40 بالمئة في الأسبوع السابق، في تطور يكتسب أهمية في منطقة تمثل ممرا رئيسيا لإمدادات الوقود من السنغال إلى باماكو.

وأظهرت بيانات المديرية الجهوية للتجارة والاستهلاك والمنافسة أن مخزون الديزل ارتفع من 299 ألفا و152 لترا قبل أسبوع، بزيادة قدرها 113 ألفا و191 لترا.

وقال المدير الجهوي للتجارة روبو بايو، خلال اجتماع للجنة تسيير الأزمات والكوارث خُصص لمتابعة وضع المحروقات، إن صهاريج جديدة محملة بالديزل وصلت إلى المنطقة يوم الخميس.

وجاء ارتفاع المخزون بعد تراجعه من 496 ألفا و125 لترا إلى 299 ألفا و152 لترا في الأسبوع السابق، بانخفاض نسبته 39.70 بالمئة. وقالت السلطات المحلية آنذاك إن الكميات المتاحة ظلت أعلى من مستوى الإنذار.

وفي المقابل، انخفض مخزون البنزين 32.68 بالمئة خلال أسبوع إلى 1.89 مليون لتر، من 2.807 مليون لتر، بينما ظلت أسعار الوقود مستقرة، بحسب المديرية الجهوية للتجارة.

وتقع كايس على الحدود مع السنغال، وتشكل محطة مهمة على ممر النقل البري بين داكار وباماكو. ويبلغ طول الطريق بين كايس وديبولي، عند الحدود السنغالية، 96.5 كيلومتر، وهو جزء من الممر الشمالي الرابط بين العاصمتين. وأدرجت الحكومة المالية إعادة تأهيل هذا الطريق ضمن المشاريع المعلنة ذات النفع العام لعام 2026.

وتعرضت حركة نقل الوقود في المنطقة لاضطرابات خلال العام بسبب انعدام الأمن على بعض الطرق. وفي أواخر يناير، تعرضت قافلة صهاريج لهجوم على الطريق بين ديبولي وكايس، قبل تدخل مرافقتها الأمنية.

وعلى المستوى الوطني، سُجلت 975 صهريجا تحمل 44.1 مليون لتر من الوقود بين 27 سبتمبر و8 أكتوبر. وبلغت مخزونات تنظيم الإمدادات المتاحة 16.06 مليون لتر من الديزل و8.64 مليون لتر من البنزين.

وتتابع السلطات المالية تدفقات الوقود عبر ممرات الاستيراد بالتنسيق بين مصالح التجارة والجمارك وشركات النفط وقوات الأمن. وقال مسؤولون محليون في كايس إن المخزونات لا تزال أعلى من مستويات الإنذار، رغم تقلبها من أسبوع إلى آخر.