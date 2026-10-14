موريتانيا.. مصادرة 4.7 طن من الطماطم في نواكشوط بسبب المضاربة

صادرت فرق حماية المستهلك وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة والسياحة، 4.7 طن من الطماطم في مقاطعة الميناء بنواكشوط، بعد رصد عمليات مضاربة أدت إلى ارتفاع سعر الكيلوغرام إلى 5000 أوقية قديمة.

وقالت الوزارة، في منشور اليوم الأربعاء، إن العملية نُفذت بالتنسيق مع السلطات الإدارية والأمنية، في إطار جهودها لمراقبة الأسواق ومحاربة المضاربة والاحتكار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضافت أن تسوية جرى التوصل إليها بعد تدخل نقابة موردي الخضروات والفواكه، تقضي ببيع كميات الطماطم المصادرة تحت إشراف مفتشي الوزارة، بأسعار تتراوح بين 1200 و1300 أوقية قديمة للكيلوغرام.

وبحسب الوزارة، تعهدت النقابة بالتنسيق معها مستقبلًا لتحديد أسعار الطماطم واعتماد سقف لها، فيما أرجعت ارتفاع الأسعار إلى ندرة موسمية مرتبطة بانتهاء الموسم، متوقعة تزويد السوق بالإنتاج الوطني في موعده المعتاد.

وكانت الوزارة قد استدعت مطلع الأسبوع الجاري ممثلين عن نقابة موردي الخضروات والفواكه، للاستفسار عن أسباب الارتفاع الكبير في أسعار الطماطم، الذي عزوه إلى تراجع المعروض مع انقضاء الموسم.

وأكدت أنها ستواصل الرقابة الميدانية في الأسواق الوطنية، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين في المضاربة والاحتكار أو التلاعب بالأسعار.