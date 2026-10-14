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موريتانيا.. تعيين مسؤولين جدد في قطاعات الصحة والطاقة والمعادن

صحراء ميديا

أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء، تعيين مسؤولين جدد في وزارات الصحة والطاقة والنفط والمعادن والصناعة، شملت مناصب الأمين العام والمستشار الفني ومديري مؤسسات عمومية.

وعُيّن عبدي سالم ولد الشيخ سعدبوه أمينا عاما لوزارة الصحة، والتار ولد سيد المصطف أمينا عاما لوزارة الطاقة والنفط.

وشملت التعيينات في قطاع الطاقة تعيين أحمد لإمام الحسن مود، وهو مهندس، مستشارا فنيا مكلفا بالكهرباء، وحمزة محمدن لولي مديرا عاما للكهرباء والطاقة المتجددة، فيما عُيّن اتيام تيجاني مديرا عاما للشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك».

وفي قطاع المعادن والصناعة، عيّنت الحكومة محمد يحي ولد أحمد القاظي مديرا عاما لشركة معادن موريتانيا، وعبد الله ولد أحمد فال المامي مديرا عاما مساعدا للشركة

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