صادق مجلس الوزراء الموريتاني، اليوم الأربعاء، على ثلاثة مشاريع قوانين تسمح بالمصادقة على اتفاقيات تمويل مع الرابطة الدولية للتنمية، مخصصة لدعم التعليم والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي.

ويشمل التمويل الأول منحة بقيمة 5.6 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وقرضًا بقيمة 19.7 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.2 مليار أوقية جديدة، لتمويل عملية الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية، وتعزيز نظام الحماية الاجتماعية التكيفية، بما يشمل السجل الاجتماعي وبرنامج «تكافل» وآليات الاستجابة للصدمات.

ويخصص التمويل الثاني لتحسين جودة التعليم ونتائجه وتوسيع الولوج إليه، ويتضمن منحة بقيمة 9.2 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، وقرضًا بقيمة 23.6 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 1.57 مليار أوقية جديدة. ويهدف البرنامج إلى تحسين التعليم في مرحلتي الطفولة المبكرة والابتدائية، وتوسيع الولوج إلى التعليم الثانوي، خاصة للفتيات في المناطق الريفية والمجموعات المتأثرة بالنزوح القسري.

أما التمويل الثالث، فيتمثل في قرض بقيمة 25.8 مليون يورو، مخصص للتمويل الإضافي لمشروع التحول الرقمي في إفريقيا، ضمن البرنامج الجهوي للاندماج الرقمي في غرب إفريقيا.

ويهدف التمويل إلى دعم الأجندة الوطنية للتحول الرقمي، من خلال توسيع البنية التحتية الرقمية ذات النطاق العريض، وتطوير الخدمات عبر الإنترنت والمدفوعات الإلكترونية.