تحدي: غلاء الأسعار ينذر بالخطر في موريتانيا

حذّر رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية «تحدّي»، يعقوب لمرابط، من تداعيات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات في موريتانيا، منتقدا ما وصفه بغياب رقابة الدولة على الأسواق وعجزها عن ضبط الأسعار.

وقال لمرابط، خلال زيارة وفد من الحزب إلى سوق مسجد المغرب في نواكشوط، إن استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين ينذران بتداعيات اجتماعية، في ظل تزايد صعوبة توفير الاحتياجات اليومية.

ونقل الحزب عن مواطنين التقاهم الوفد في السوق شكاوى من ارتفاع أسعار مواد أساسية، بينها الأرز والزيت والخضروات، مشيرا إلى أن سعر كيلوغرام الطماطم بلغ ثلاثة آلاف أوقية قديمة.

ودعا الحزب السلطات إلى تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة المضاربة، واتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.