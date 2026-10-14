حث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الوزراء على مضاعفة الجهود لضمان التنفيذ الجيد والسريع لمختلف مكونات البرنامج الحكومي.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، الذي صادق على عدد من مشاريع القوانين، وأجرى تعيينات في قطاعات الصحة والطاقة والنفط والمعادن والصناعة.

وهنأ ولد الغزواني الوزراء الجدد على الثقة التي منحهم إياها، كما هنأ من جُددت الثقة فيهم، داعيًا إلى العمل المنسجم والمنظم، ومراعاة الظروف الدولية الراهنة، وتقريب الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيطها، وتجسيد روح المواطنة لدى الجميع.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني قد أعاد تكليف المختار ولد أجاي بتشكيل الحكومة، عقب تقديم الحكومة السابقة استقالتها، فيما شملت التشكيلة الجديدة تعيين عدد من الوزراء في قطاعات مختلفة وتجديد الثقة في عدد من أعضاء الحكومة السابقة.