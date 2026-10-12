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شح الطماطم في نواكشوط وسعر الكيلوغرام يصل إلى 3500 أوقية قديمة

صحراء ميديا

تعاني أسواق الخضروات في نواكشوط من شحّ الطماطم، إذ وصل سعر الكيلوغرام الواحد منها إلى 3500 أوقية في سوق المغرب وسط العاصمة، وفق ما رصده مراسل صحراء ميديا خلال جولة في السوق، حيث تحدث تجار عن أزمة في توفر الطماطم بدأت منذ أمس.

وقال أحد التجار إن الطماطم أصبحت شحيحة، وإن الكميات المتبقية منها تباع بسعر يصل إلى 3500 أوقية قديمة للكيلوغرام الواحد.

وأضاف التاجر أن الطماطم من الخضروات الرئيسية في السوق، وأن النقص في توفرها يعني وجود أزمة في هذا الصنف، قد تنعكس على أسعاره مع استمرار شحّ المعروض.

ورصد مراسل صحراء ميديا خلال جولته ندرة الطماطم في السوق، فيما تحدث تجار عن صعوبة توفرها منذ أمس، وسط مخاوف من استمرار الأزمة وتأثيرها على الأسعار.

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