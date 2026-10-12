أطلقت الجمعية الوطنية (البرلمان الموريتاني)، اليوم الاثنين، ورشة عمل برلمانية مخصصة لتعزيز دور النواب في متابعة وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بالهجرة واللاجئين.

وحسب ما أعلنت الجمعية فإن هذه الورشة تهدف بشكل خاص إلى بناء قدرات البرلمانيين في مجالات التشريع ومراقبة العمل الحكومي ومتابعة “الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة” (SNGM)، إضافة إلى إعادة تفعيل الفريق البرلماني المكلف بقضايا الهجرة واللاجئين، الذي يرأسه النائب زين العابدين ولد المنير ولد الطلبه.