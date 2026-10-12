أوفدت وزارة المياه والصرف الصحي بعثة فنية، إلى اكجوجت وبنشاب، للتحضير لدراسة مشروع تزويد اكجوجت بالماء انطلاقا من بنشاب، وتحديد الحلول الممكنة لتحسين تزويد المدينة بالماء على المدى القصير، واستشراف احتياجاتها المستقبلية.

وقالت الوزارة إن البعثة عاينت في مدينة اكجوجت المنشآت المائية التابعة للشركة الوطنية للماء (SNDE)، وشركة مناجم نحاس موريتانيا (MCM)، وعقدت لقاء مع إدارة الشركة، كما التقت السلطات الإدارية والمحلية وممثلين عن المجتمع المدني، واستمعت إلى تطلعات السكان واحتياجاتهم في مجال المياه.

وفي بنشاب، عاينت البعثة حقل المياه والآبار، ومصانع المياه المعدنية المعبأة، والأنبوب الناقل للمياه إلى اكجوجت، والفتحات المخصصة لتزويد القرى والتجمعات السكانية الواقعة على طول الخط، إضافة إلى الاحتياجات المائية المرتبطة بالأنشطة الرعوية. كما التقت السلطات المحلية والمنتخبين.