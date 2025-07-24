قال وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد مدو، إن جميع عواصم الولايات الموريتانية، ستشهد في الفترة ما بين الثاني من أغسطس والثاني من سبتمبر 2025، تنظيم العديد من الأنشطة الثقافية والسياحية، إلى جانب تنظيم 40 مهرجانا ثقافيا.

جاء ذلك خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الثلاثاء، رفقة بعض الوزراء في الحكومة الموريتانية، مؤكدا أن تنظيم هذه التظاهرات الثقافية يأتي استجابة لتوجيهات الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بقضاء العطل في الداخل، لاكتشاف المقدرات السياحية للبلد، وتكريس قيم التواصل.

وأضاف الوزير، أن عدة قطاعات حكومية قامت بعقد شراكات مثل وزارة الثقافة، والتجارة، والسياحة، والبيئة، والداخلية..، وذلك بهدف إنجاح الموسم السياحي الذي انطلق من مدينة أطار بالتزامن مع موسم “الكيطنة”.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستكون مدينة كيفة ( يومي 26 و27 يوليو الجاري)، على أن تليها لعيون (يوم 12 أغسطس المقبل) ثم ألاك (في 16و 17 من نفس الشهر)،