انطلق اليوم الثلاثاء؛ في نواكشوط مشروع “العافية” الهادف إلى تعزيز خدمات الصحة النفسية في المناطق الحدودية، خاصة ولاية الحوض الشرقي.

ويُنفذ المشروع من طرف منظمة “أرض الرجال”، ويستهدف تعزيز قدرات الفاعلين المؤسسيين والمجتمعيين، ودعمهم لضمان التخطيط ومتابعة الأنشطة في مجال الصحة النفسية والدعم النفسي الاجتماعي.

وقال الأمين العام لوزارة الصحة وكالة، أعل ميد الزين، إن إطلاق المشروع يمثل خطوة “محورية” في مسار تعزيز خدمات الصحة النفسية، خصوصاً للفئات الهشة كاللاجئين والعائدين والمجتمعات المضيفة.

من جانبه، أوضح مندوب منظمة “أرض الرجال”، ديكندي ليفي، أن مشروع “العافية” هو استجابة قائمة على نهج مجتمعي، وتنسيق بين القطاعات، وتعزيز القدرات المؤسسية والمحلية.

وكانت وزارة الصحة قد أطلقت المشروع قبل أشهر من مدينة باسكنو، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.