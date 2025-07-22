وقعت موريتانيا وتشاد اليوم اليوم الثلاثاء، مع البنك الدولي اتفاقية تمويل المشروع الإقليمي للتعلم والتعاون التربوي بمنطقة الساحل “انطلاق الساحل” تحت شعار: “تشاد وموريتانيا معا لتطوير التعليم وتحرير الطاقات”، الممول من طرف البنك الدولي وبنك التنمية الألماني.

ووقّع عن الجانب التشادي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاقتصاد، فاطمة آرم آسيل.

وبحسب ما أعلن عنه بشكل رسمي، يجسد المشروع ثلاثة التزامات رئيسية منها تحسين الحوكمة التعليمية وتوسيع فرص الولوج إلى تعليم مبتكر، وإرساء نظام متابعة وتقييم قوي يضمن المساءلة وجودة الأداء.

وقال وزير الاقتصاد سيد أحمد ولد بوه، بالمناسبة، إن المشروع “يمثل أملاً لمئات الآلاف من شباب المنطقة”، ويبلغ تمويله الإجمالي 137 مليون دولار، منها 72,32 مليون مخصصة لموريتانيا.

وأوضح أن التمويل يتضمن قرضاً ميسراً بـ44 مليون دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، ومنحة من جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 12,9 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 2,25 مليار أوقية جديدة.

وقال إن الاتفاقية ستوفّر أكثر من 80 مليون دولار من التمويل، ولجمهورية ألمانيا الاتحادية، ممثلة في بنك التنمية الألماني (KfW)، التي ستوفر أكثر من 56 مليون دولار أمريكي، وفق قوله.