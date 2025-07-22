قالت مصادر خاصة لـ(صحراء ميديا) إن أحزاب الأغلبية الموريتانية تنوي عقد اجتماع مساء اليوم الثلاثاء في مقر حزب الإنصاف الحاكم بالعاصمة نواكشوط، لبحث خارطة الطريق المقترحة من قبل منسق الحوار الوطني موسى أفال.

ويهدف الاجتماع إلى بلورة موقف موحد تجاه المقترحات المقدمة، ضمن التحضيرات الجارية للحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني. بحسب المصدر.

وكانت أحزاب الأغلبية قدمت سابقاً رؤيتها حول القضايا الأساسية التي ترى ضرورة مناقشتها في الحوار، في عريضة سلمتها إلى منسق الحوار.

يأتي الاجتماع في إطار التنسيق بين مكونات الأغلبية الداعمة للرئيس، تمهيداً للمفاوضات السياسية المرتقبة.