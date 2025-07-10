أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، ضبط شبكة وصفتها بـ”الإجرامية” متخصصة في تسريب مواضيع امتحانات البكالوريا (الثانوية العامة)، التي تجرى حاليا على عموم التراب الموريتاني.

وأكدت الشرطة الوطنية، في بيان تمكنها بالتنسيق مع وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، من توقيف أعضاء الشبكة بعد رصد تنسيقهم لتسريب المواضيع فور توزيعها داخل قاعات الامتحانات.