قالت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري إن الأسر الأكثر هشاشة في ولاية لبراكنة ستستفيد من تحويلات نقدية بمبلغ مائتين وتسعة وتسعين مليونا ومائتين وستة عشر ألف أوقية قديمة (299.216.000)، لصالح 2805 أسرٍ.

جاءت تصريحات المفوضة خلال اجتماع عقدته في مقر المجلس الجهوي بمدينة ألاگ، مع السلطات الإدارية والمنتخبين في الولاية، استعراضت خلاله مكونات الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية للعام الحالي، على مستوى ولاية لبراكنة.

وأضافت أن ولاية لبراكنة، تستفيد، في إطار المكونات التي تنفذها المفوضية من الخطة الوطنية للاستجابة لسنة 2025، من توزيعات غذائية مجانية، لصالح 9775 أسرة، حيث سيتم توزيع أكثر من 635 طنا من المواد الغذائية الأساسية.

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وأكدت أن لبراكنة ستستفيد كذلك في إطار هذه الخطة من 237 بنكا للحبوب، ستوفر 1185 طنا من مادة القمح بسعر مدعوم، للمواطنين الأقل دخلا.