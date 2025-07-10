قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من خمس دول أفريقية، شاركت في قمة مصغّرة عقدت في البيت الأبيض الأربعاء، قبول استقبال مهاجرين تُرحّلهم الولايات المتحدة، وترفض بلدانهم الأصلية إعادتهم أو تتباطأ في ذلك.

وأضافت الصحيفة، في تقرير نشرته الأربعاء استنادًا إلى وثيقة داخلية وشهادات مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، أن وزراة الخارجية الأميركية أرسلت طلبات رسمية إلى كل من ليبيريا، السنغال، موريتانيا، الغابون، وغينيا بيساو، قبل أيام من القمة، تطلب فيها التعاون بشأن استقبال “نقل آمن وكريم وفي الوقت المناسب” لمهاجرين لا يحملون جنسيات هذه الدول، في إطار ما يُعرف باتفاقيات “الدولة الثالثة الآمنة”.

وأوضحت الوثيقة أن هذه الدول مطالبة بعدم إعادة هؤلاء المرحلين إلى بلدانهم الأصلية أو أماكن إقامتهم السابقة إلى حين صدور قرار نهائي بشأن طلباتهم للجوء في الولايات المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس ترامب ألمح خلال القمة إلى هذا الملف، قائلاً في كلمته الافتتاحية: “آمل أن نتمكن من خفض معدلات تجاوز مدة التأشيرات، وأن نحرز تقدمًا في اتفاقيات الدولة الثالثة الآمنة”.

ولم يُعرف ما إذا كانت أي من الدول التي التقت بالرئيس الأميركي قد وافقت على هذا الطلب، في ظل غياب أي إشارة إليه خلال الجزء العلني من الاجتماع، كما لم تردّ السفارات المعنية ولا البيت الأبيض على استفسارات الصحيفة حول الوثيقة أو الطلبات المقدمة.

وتسعى إدارة ترامب منذ أشهر إلى إيجاد دول بديلة تستقبل المهاجرين المرحلين، بعدما أبرمت اتفاقًا مع بنما في فبراير الماضي، سمح بترحيل أكثر من مئة مهاجر – غالبيتهم من الشرق الأوسط – إلى الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وفي مايو، حاولت الإدارة إرسال ثمانية مهاجرين إلى جنوب السودان، رغم أن واحدًا فقط منهم وُلد هناك. وقال مسؤولون إنهم أدينوا سابقًا بجرائم منها السرقة والاعتداء الجنسي والقتل، مشيرين إلى أن للرئيس صلاحية ترحيل المدانين في قضايا خطيرة، في حال رفضت بلدانهم الأصلية استقبالهم.

وكانت المحكمة العليا الأميركية قد دعمت الشهر الماضي هذا التوجه، بإصدار حكم لصالح إدارة ترامب، يُعيد لها صلاحية ترحيل مهاجرين رغم معارضة محاكم أدنى.