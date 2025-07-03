يجري مفتي جماعة صربيا الإسلامية ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، محمد حمدي عثمان يوسف زيارة لموريتانيا هذه الأيام

والتقى الشيخ عثمان يوسف اليوم في نواكشوط بوزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، سيدي يحي ولد شيخنا ولد لمرابط، ورئيس هيئة العلماء الموريتانيين الشيخ ولد صالح وعدة شخصيات دينية موريتانية.

وقال الشيخ عثمان يوسف بعيد الزيارة، إنه جاء إلى موريتانيا برسالة سلام ورغبة طيبة للتعاون ما بين مؤسسته وعلماء موريتانيا، بما يخدم البلدين.

من جانب قال رئيس هيئة العلماء الموريتانيين الشيخ ولد صالح إن الزياة كانت فرصة لتبادل الآراء والنظر في المستقبل وإلى الأمور التي يمكن أن تتعاون الهيئة مع المجلس فيه.

وأضاف ولد صالح أنه يرجو أن تسفر هذه الزيارة تعاون بين الجالية المسلمة في صربيا مع إخوتها في موريتانيا.