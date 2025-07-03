وقعت الحكومة الموريتانية اتفاقًا فنيًا مع المركز الدولي للتنمية الزراعية (CIRAO) يهدف إلى تعزيز جهود مراقبة مرض المثقبيات، المعروف محليًا باسم “تابوريت”، والذي يصيب الإبل والأبقار.

ويشمل الاتفاق، بحسب بيان صادر عن وزارة التنمية الحيوانية، تكثيف البحوث العلمية في مجال التشخيص المبكر لهذا المرض الطفيلي، إلى جانب دعم القدرات الوطنية من خلال الانخراط في شبكة دولية متخصصة في البحث والتكوين حول أحدث تقنيات المراقبة والكشف.

ويستقر مرض المثقبيات في الدورة الدموية للحيوانات المصابة، ما يؤدي إلى إنهاكها وتدهور حالتها الصحية والإنتاجية. ويُعد من أبرز العراقيل التي تواجه تنمية الثروة الحيوانية في إفريقيا، وفقًا للخبراء.