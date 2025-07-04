بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة زيارة لمدينة امبود بولاية كوركول، من المتوقع أن يطلق خلالها مشاريع تنموية في المنطقة.

ويرافق ولد الغزواني في هذه الزيارة وفد ضم وزيرة المياه ومدير ديوانه بالإضافة إلى مكلف بمهمة ومستشار بالرئاسة.