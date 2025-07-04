الجمعة, 4 يوليو
24/24 :
- مالي .. اختطاف 3 مواطنين هنود في هجوم مسلح غرب البلاد
- الرئيس الموريتاني يزور مدينة امبود لإطلاق مشاريع تنموية
- موريتانيا.. مفتي صربيا يلتقي مسؤولين حكوميين في زيارة رسمية
- موريتانيا توقّع اتفاقًا دوليًا لمراقبة مرض يصيب الإبل والأبقار
- السنغال.. مظاهرات في روصو وفاي يحذر من “عنف الشرطة” ضد المدنيين
- السفارة الأميركية: نسعى لدعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا من خلال التجارة
- بعد هجمات مالي.. تعزيزات أمنية في السنغال وماسينا تفرض حصاراً في مالي
- منها مدرسة للتكوين في مجال الغاز والنفط.. غزواني يدشن عدة منشآت