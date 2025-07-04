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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

الرئيس الموريتاني يزور مدينة امبود لإطلاق مشاريع تنموية

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
أرشيف-

بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة زيارة لمدينة امبود بولاية كوركول، من المتوقع أن يطلق خلالها مشاريع تنموية في المنطقة.

ويرافق ولد الغزواني في هذه الزيارة وفد ضم وزيرة المياه ومدير ديوانه بالإضافة إلى مكلف بمهمة ومستشار بالرئاسة.

 

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