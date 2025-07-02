قدمت وزيرة التجارة والسياحة اليوم الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء بيانا يتعلق بخطة خاصة لإنعاش السياحة داخل البلاد

ويقترح هذا البيان إطلاق برنامج استعجالي وعملي يهدف إلى تنشيط السياحة الداخلية وتحويل هذا التوجيه السياحي إلى رافعة تنموية واقتصادية وثقافية.

وقال البيان الصادر عقب الاجتماع إن هذا البرنامج أكثر من مجرد مبادرة ظرفية؛ بل اختيار استراتيجي يعزز العدالة المجالية ويؤسس لنموذج مستدام للسياحة الداخلية يُبنى عليه مستقبلاً.

وأضاف أن البرنامج ويهدف إلى توفير وجهات جاهزة ومناسبة لقضاء العطل داخل الوطن، وتحفيز العرض الوطني على السياحة الداخلية بأسعار وخدمات مناسبة، و تعزيز مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد الجهوي وخلق فرص العمل.