التقى وزير الاقتصاد والمالية، في الحكومة الموريتانية سيد أحمد ولد أبُوه، في مدينة إشبيلية الإسبانية ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (HCR) في إسبانيا گرِين أوهارا، وتباحثا حول أوضاع اللاجئين الماليين في موريتانيا .

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد تناول اللقاء تبادل وجهات النظر حول الجهود التي تبذلها موريتانيا في دعم واستضافة اللاجئين، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في هذا المجال الإنساني.

وقد ثمّنت أوهارا الدور الريادي الذي تضطلع به موريتانيا، مؤكدة التزام المفوضية بمواصلة دعمها لبرامج الحماية والمساعدة، وعبرت عن نيتها زيارة موريتانيا وتكثيف الدعم لها في مجال مساعدة اللاجئين.

من جهته شدد الوزير الموريتاني على أهمية تعبئة الشركاء لمواكبة الجهود الوطنية.