صدقت محلس الوزراء الموريتاني اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الأعمال التطوعية

وحسب البيان الصادر عقب اجتماع المجلس فإن مشروع المرسوم يهدف إلى إنشاء وتنظيم هذه الجائزة لما لها من قيمة مضافة على صعيد ترسيخ ثقافة المواطنة وتعزيز روح الالتزام المدني إذ تكرم المبادرات التي تجسد روح التضامن والمشاركة المجتمعية، وتساهم في بناء مجتمع أكثر وعيا وتماسكا.

وأضاف البيان الجائزة ستعمل على إبراز النماذج الناجحة في مجال العمل التطوعي، وتحفيز الشباب على الابتكار الاجتماعي والمساهمة الفعالة في التنمية الوطنية.