تستضيف العاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع المقبل أول قمة لقادة أفريقيا في الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمشاركة رؤساء دول من غرب ووسط أفريقيا، وفق ما أفادت به تقارير إعلامية الأربعاء.

وكانت صحيفة Africa Intelligence أول من أورد الخبر، وأكدته لاحقًا منصة Semafor نقلاً عن مصدر مطلع على الترتيبات.

ومن المقرر أن تُعقد القمة بين 9 و11 يوليو الجاري، بمشاركة ترامب وقادة كل من الغابون، وغينيا بيساو، وليبيريا، وموريتانيا، والسنغال، بحسب التقارير.

ويأتي تنظيم القمة في وقت اتبعت فيه إدارة ترامب نهجًا تقشفيًا تجاه المساعدات الأميركية لأفريقيا، حيث خفّضت أجزاء كبيرة منها ضمن سياسة تهدف إلى تقليص ما تعتبره إنفاقًا غير فعال، ولتعزيز ما يُعرف بمبدأ “أميركا أولاً”. وتشدد الإدارة على أنها تريد التركيز على التجارة والاستثمار وتحقيق الازدهار المتبادل.

وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو قد صرّح الثلاثاء بأن الولايات المتحدة تتخلى عن ما وصفه بـ”النموذج القائم على العمل الخيري”، مفضلاً دعم الدول التي تُظهر القدرة والاستعداد على الاعتماد على نفسها.

وفي السياق ذاته، قال تروي فيترِل، المسؤول البارز في مكتب الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية، في مايو الماضي، إن السفراء الأميركيين في أفريقيا سيُقيّمون بناءً على الصفقات التجارية التي ينجحون في إبرامها، مؤكدًا أن ذلك يمثل الاستراتيجية الأميركية الجديدة في القارة.