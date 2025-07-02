قال منسق الحوار الوطني المرتقب موسى فال، اليوم الأربعاء، إن المرحلة التمهيدية للحوار والتي “شارفت على الانتهاء”، وفق تعبيره، أسفرت عن “مؤشرات مهمة بالنسبة لنجاح هذا الحوار”.

وأوضح فال على هامش تسلمه لوثيقة مقترحات قدمها المترشح للرئاسيات السابقة العيد ولد محمدن، أن “هذه المرحلة امتازت بطريقتها الجديدة، إذ منحت الوقت للجميع وانفتحت على الجميع”.

وأضاف: “لم نكتف باللقاء مع الأطراف السياسية بل التقينا كذلك مع أطراف المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية، وأعطيناهم الوقت ليقدموا اقتراحاتهم”.

ولفت المنسق إلى أنه لاحظ بعد هذه اللقاءات “تقاربا في وجهات النظر لدى جميع الأطراف، واهتماما كبيرا بالحوار”.

وقال فال في سياق متصل “إن هذا التقارب والاهتمام مهمان بالنسبة لنجاح هذا الحوار”، مؤكدا أن هذا “يمهد الجو لحوار قد يسفر عن نتائج مفيدة وبناءة”.