قدم المترشح للرئاسيات الموريتانية السابقة العيد ولد محمدن، اليوم الأربعاء، لمنسق الحوار السياسي موسى فال وثيقة شملت مقترحاته بخصوص الحوار، مؤكدا بذلك مشاركته “الايجابية” فيه.

ودعا ولد محمدن إلى إشراك جميع الأطراف السياسية، قائلا: “نرجوا أن لا يكون هنالك تعجل لعقد الحوار قبل مشاركة كل ناشط في الساحة السياسية”.

وأكد العيد الذي قدم مقترحاته بصفته مترشحا للرئاسيات السابقة، مشاركته “الايجابية” في الحوار، متمنيا أن “لا تكون تجربة هذا الحوار مثل التجارب السابقة”، وفق تعبيره.

وأوضح ولد محمدن بخصوص مقترحاته أنها “تتضمن البرنامج السياسي الذي تقدم به في الانتخابات الرئاسية الماضية”، مضيفا أنها تأخذ بعين الاعتبار “خلق ديناميكية جديدة في إطار التعاطي بين مختلف الأطراف السياسية”.