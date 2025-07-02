أطلقت شركة “أرما للبيئة ” المغربية، اليوم الأربعاء، عملها في العاصمة نواكشوط، في إطار تنفيذ صفقة النظافة التي فازت بها مؤخراً، والتي تمتد لعشر سنوات.

وتهدف الصفقة وفق بيان للشركة، إلى تحسين واقع النظافة الحضرية وتطوير خدمات جمع النفايات وفق مقاربة بيئية حديثة.

وتبلغ القيمة الإجمالية للصفقة 70 ملياراً و686 مليون و200 ألف أوقية قديمة (أي ما يعادل نحو 16.4 مليون يورو)، وتشمل جميع مقاطعات نواكشوط التسع، موزعة على ولاياتها الحضرية الثلاث.

وقال بيان الشركة إنها باشرت تنفيذ برنامج استعجالي يتضمن تنظيف الأحياء والشوارع الرئيسية، ومعالجة النقاط السوداء، وتوزيع حاويات جديدة، وتحديث أسطول الآليات، إضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية بالتعاون مع المجتمع المدني لترسيخ ثقافة النظافة والوعي البيئي.

وتتولى شركة “أرما” جمع النفايات من مختلف أنحاء العاصمة ونقلها إلى المركز التقني للإرسال، في إطار “منظومة متكاملة تعتمد على المعايير البيئية المعتمدة دوليا” وفق البيان.

وتُعد “أرما ” من بين “أبرز الشركات العاملة في قطاع النظافة بالمغرب، حيث تقدم خدماتها لأزيد من 3 ملايين مواطن في 27 مدينة، عبر طاقم يتجاوز 10 آلاف موظف” حسب البيان.

ويشكل مشروع نواكشوط أول تجربة دولية للشركة خارج الأراضي المغربية، في خطوة تؤكد “سعيها لتعزيز التعاون الإفريقي جنوب-جنوب، ونقل الخبرة المغربية في مجالات البيئة والصحة العامة إلى بلدان القارة” وفق ماورد في البيان.