أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، أن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هطل كميات من الأمطار على مناطق عديدة في ولايتي الحوضين، وذلك على النحو التالي: