أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية واللامركزية والتنمية المحلية، أن مقاييس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هطل كميات من الأمطار على مناطق عديدة في ولايتي الحوضين، وذلك على النحو التالي:
الحوض الشرقي
مقاطعة عدل بكرو
مصكول لخظر 85 ملم
أعوج جنبو 65 ملم
أمزيميد 50 ملم
راس الفيل 50 ملم
عدل بكرو 45 ملم
أمبري دلاح 40 ملم
لكريس 27 ملم
دار السلامه 03 ملم
النعمه:
أهل محمد ناجم 80 ملم
النعمه 50 ملم
المطار 25 ملم
أمخيزين 21 ملم
أشميم 16 ملم
مفتاحه2. 15 ملم
شعبت أولاد الفاغي 14 ملم
السدره 10 ملم
تمبدغه:
أطويل 30 ملم
البداع 10 ملم
تمبدغه 04 ملم
باسكنو:
حاسي أهل شنان 19 ملم
لكنيبه 15 ملم
فصاله 15 ملم
باسكنو 07 ملم
أحسي لبيظ 07 ملم
ولاته:
ولاته 08 ملم.
الحوض الغربي
كوبني:
كوبني 38 ملم.