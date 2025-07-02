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الأربعاء, 2 يوليو
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

فرنسا تسلم السنغال قاعدة عسكرية في إطار انسحاب قواتها من البلاد

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

سلمت فرنسا للسنغال قاعدة عسكرية كان يستخدمها جيشها، وذلك في إطار انسحاب القوات الفرنسية من البلاد الواقعة في غرب إفريقيا.

وسلمت فرنسا مركز اتصالات عسكرية يقع في مدينة روفيسك القريبة من دكار، وفق بيان للسفارة الفرنسية في السنغال، والمركز ـ وفق البيان ـ كان “مسؤولا عن الاتصالات على الساحل الجنوبي للأطلسي منذ العام 1960”.

وبعد استقلالها في العام 1960، بقيت السنغال واحدة من أكثر حلفاء فرنسا موثوقية في إفريقيا.

وأعلن رئيس السنغال بشير ديوماي فاي في أواخر العام الماضي أن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، يتعين عليها أن تغلق قواعدها العسكرية في السنغال بحلول العام 2025، في إطار آلية بدأ تنفيذها في مارس مع تسليم أولى المنشآت للسلطات السنغالية.

Mauritel

موري نت
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