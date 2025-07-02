أعلن خفر السواحل الموريتاني، إنقاذ 336 مهاجرا غير نظامي، كانوا على متن قاربين، تقطعت بهم السبل قبالة السواحل الموريتانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل، إن القارب الأول قادم دولة السنغال وكان على متنه 113 شخصا مرشحا للهجرة غير النظامية.