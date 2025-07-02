أعلن خفر السواحل الموريتاني، إنقاذ 336 مهاجرا غير نظامي، كانوا على متن قاربين، تقطعت بهم السبل قبالة السواحل الموريتانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
وجاء في بيان صادر عن خفر السواحل، إن القارب الأول قادم دولة السنغال وكان على متنه 113 شخصا مرشحا للهجرة غير النظامية.
وأضاف أن القارب كان يحمل على متنه 72 شخصاً يحملون الجنسية السنغالية من بينهم 03 نساء، و 33 شخصاً يحملون الجنسية الغينية من بينهم 10 نساء، بالإضافة إلى 7 أشخاص من غامبيا، وشخص واحد من سيراليون.
وأشار إلى أن الزورق غادر السنغال يوم الخميس الماضي، لكن سوء الأحوال الجوية وتعطّل المحركات اضطرّه للعودة للشاطئ طلبًا للملاذ الآمن.
يأتي توقيف هذا القارب، بعد ساعات من اعتراض دورية بحرية 223 مهاجرا من ضمنهم أطفال ونساء كانوا على متن قارب قادم من دولة غامبيا، بعد أن تقطعت بهم السبل في عرض البحر قبالة ميناء تانيت.
وقال خفر السواحل إن الدورية قدمت المساعدة من خلال توفير وسائل الطفو ، ومواكبة الزورق إلى ميناء تانيت ، حيث كان بانتظارهم الطاقم الطبي الذي قدم الاسعافات الأولية، كما تم توفير الماء والغذاء للمهاجرين فور وصولهم إلى اليابسة.
وأضاف أنه قد تم إبلاغ السلطات الإدارية والأمنية المختصة ،والمنظمات المعنية للتكفل بهم ، طبقا للإجراءات العملياتية الموحدة المعمول.