أعنت تسع شركات تونسية مشاركتها في الدورة الأولى من منتدى موريتانيا للتكنولوجيا المالية، الذي سيعقد في نواكشوط يومي 22 و23 من الشهر الجاري تحت شعار “ابتكار التكنولوجيا المالية من أجل مستقبل مستدام: الشباب والبيئة وإدماج المرأة”.

ومن المتوقع أن يستقبل هذا الحدث أكثر من 800 مشارك، من عدة دول بينهم خبراء ومؤسسات مالية، وشركات ناشئة وصناع قرار.

وتشهد هذه التظاهرة تنظيم ثلاث جلسات نقاشية بمشاركة أكثر من 40 متدخلا من 10 دول من بينها فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، الجزائر، كندا، تونس، السنغال، المغرب.