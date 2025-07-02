وقعت موريتانيا والتشيك اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بين البلدين في مجال التعاون العسكري، تشمل بالتكوين والتدريب وتبادل الزيارات والدعم بخصوص تأهيل وإعداد الوحدات الخاصة ووحدات حفظ السلام.

يأتي توقيع هذه المذكرة ضمن برنامج اليوم الثاني من زيارة العمل التي بدأتها وزيرة الدفاع التشيكية جانا تشيرنوخوفا منذ أمس الثلاثاء لموريتانيا.

وتتضمن بنود مذكرة التفاهم التعاون بين البلدين مجالات الصناعات العسكرية والتكنولوجيا، والاستفادة من التجربة التشيكية عند الحاجة في هذا المجال، والتعاون بين الجانبين في مجال الاستخبارات العسكرية وتبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والأمن السيبراني.

وتشمل بنود الاتفاقية التي وقعها عن الجانب الموريتاني وزير الدفاع حننه ولد سيدي، تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الحماية ضد الأسلحة الكيميائية والسيبرانية والإشعاعية والنووية.

وكان الوزيران عقدا في وقت سابق خصصت لبحث إمكانات تطوير وتعزيز علاقات التعاون القائم بين البلدين خاصة في المجالات الموكلة لوزارة الدفاع.