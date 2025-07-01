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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

أزيد من 116 ألف تلميذ يشاركون في مسابقة دخول السنة أولى إعدادية

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
تلاميذ يجرون مسابقة دخول السنة أولى إعدادية (صحراء ميديا)

انطلقت اليوم الثلاثاء، مسابقة دخول السنة أولى إعدادية على عموم التراب الموريتاني، بمشاركة 116384 تلميذا مزعين على 1401 مركزا، منها مركز واحد خارج البلاد (باماكو).

وتمثل نسبة البنات في المسابقة 53٫22، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع نسبة البنات المشاركات في المسابقة العام الماضي والتي وصلت 52,97% .

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موري نت
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