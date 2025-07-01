انطلقت اليوم الثلاثاء، مسابقة دخول السنة أولى إعدادية على عموم التراب الموريتاني، بمشاركة 116384 تلميذا مزعين على 1401 مركزا، منها مركز واحد خارج البلاد (باماكو).

وتمثل نسبة البنات في المسابقة 53٫22، وهي نسبة مرتفعة بالمقارنة مع نسبة البنات المشاركات في المسابقة العام الماضي والتي وصلت 52,97% .