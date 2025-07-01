دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى إعادة بناء التضامن العالمي على أسس أكثر عدلا وفعالية، ترتكز على احترام الأولويات الوطنية، وتحسين كفاءة أدوات التمويل، وتعزيز تعددية أطراف شاملة ومنصفة.

جاء ذلك في جلسة نقاش رفيعة المستوى حول “مستقبل التعاون الدولي”، على هامش المؤتمر الدولي لتمويل التنمية المنعقد في مدينة إشبيلية الإسبانية.

وأكد ولد الغزواني أن التحديات المتعددة التي تواجه الدول النامية، تفرض اعتماد نموذج جديد للتعاون الدولي، أكثر استجابة للواقع، وأكثر التزاما بمبادئ الإنصاف والعدالة التنموية.