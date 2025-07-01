بدأت وزارة الصحة الموريتانية، اليوم الثلاثاء، تكوين الدفعة الأولى من الخطة الوطنية للتكوين المستمر 2025-2029، التي تقتضي تكوين 7500 عامل صحي خلال خمس سنوات، في مختلف التخصصات الصحية.

وتهدف الخطة التي تشمل جميع مدارس الصحة في موريتانيا، “تعزيز قدرات العاملين في القطاع الصحي، من خلال تكوين مستمر فعّال يستجيب لاحتياجاتهم”.

وقال وزير الصحة الموريتاني، عبد الله سيدي محمد وديه، إن “هذه الخطة جاءت بناء على تشخيص دقيق لوضعية التكوين في القطاع، إذ أثبتت التجربة السابقة المعتمدة على الورشات والتمويل الظرفي محدودية الأثر”.

وأضاف أن “الخطة الجديدة تعتمد على مرجعية وطنية واضحة، وهيكل تنفيذي متماسك، وآلية متابعة وتقييم منتظمة، وربط محكم بين الحاجات الميدانية وبرامج التكوين”.

وحسب الوزارة فإن مواضيع التكوين تشمل عدة محاور: “الجوانب السريرية، والتقنية، والإدارية، والوقائية، وتستهدف الأطباء، والممرضين، والقابلات، والتقنيين، والمكونين، والمسيرين، في جميع المستويات، بتمويل مشترك بين الدولة وشركائها الفنيين والماليين”.