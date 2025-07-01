طالب الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد اجّاي، أمس الاثنين، في اجتماع مع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحضير ومتابعة موسم الأمطار، “بتوفير الوسائل الضرورية للتحضير لموسم الأمطار بالشكل المطلوب”.

وحث الوزير اللجنة على “حصر جوانب القصور التي ينبغي التنسيق فيها”، طالبا من “القطاعات المتدخلة، كل فيما يعنيه، تقديم خططها وتصوراتها للتدخل خلال فصل الخريف القادم”.

وناقشت اللجنة “ضرورة التحضير الجيد لهذا الموسم”، مشيرة إلى ضرورة تفادي “الأضرار الناتجة عن الأمطار، والتي من بينها الفيضانات”، التي عانت منها بعض المناطق في “مواسم ماضية”.

واقترح ولد اجّاي إمكانية “تقسيم المناطق جغرافيا بحسب طبيعة التدخلات التي قد تحتاجها كل منطقة”، مؤكدا على “أهمية استخلاص الدروس من التجارب التي سبق وأن تم التعامل معها خاصة على مستوى مدينة نواكشوط والعمل على تحسين الأداء انطلاقا من هذه الوضعيات”.