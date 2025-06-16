أعلنت الشرطة الموريتانية، أن فرقة البحث التابعة للمكتب المركزي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، تمكنت من تفكيك شبكة وصفتها بـ”الإجرامية”، تعمل في مجال تزوير التأشيرات وتهريب المهاجرين.
وقال بيان صادر عن الشركة اليوم الاثنين، إن الشبكة تضم ستة أشخاص، بينهم أربعة موريتانيين وأجنبيان، تمتهن تزوير التأشيرات واستقطاب المهاجرين، من أجل توفير تأشيرات مزورة لهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 800 ألف ومليون أوقية قديمة.
وأضاف البيان أن الشرطة تكمت من توقيف رئيس الشبكة أثناء وجوده بمنزله بمقاطعة تفرغ زينة، وضبطت بحوزته خمسون 50 جواز سفر لدول أفريقية مختلفة، إضافة إلى جهاز حاسوب وطابعة وأدوات تستخدم في تزوير الوثائق، وأختام دخول وخروج لبعض الدول.
وأكدت أنه تم وضع المشتبه به الرئيسي وشركائه الخمسة قيد الحراسة النظرية، كما تم حجز جميع معدات التزوير التي ضبطت بحوزتهم، على أن تتم إحالتهم إلى النيابة العامة في الآجال القانونية فور اكتمال مسطرة البحث.