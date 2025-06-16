أعلنت الشرطة الموريتانية، أن فرقة البحث التابعة للمكتب المركزي لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، تمكنت من تفكيك شبكة وصفتها بـ”الإجرامية”، تعمل في مجال تزوير التأشيرات وتهريب المهاجرين.

وقال بيان صادر عن الشركة اليوم الاثنين، إن الشبكة تضم ستة أشخاص، بينهم أربعة موريتانيين وأجنبيان، تمتهن تزوير التأشيرات واستقطاب المهاجرين، من أجل توفير تأشيرات مزورة لهم مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 800 ألف ومليون أوقية قديمة.